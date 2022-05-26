Донецк, , 11:03 — REGNUM В Донецкой Народной Республике жертвами обстрелов со стороны украинских боевиков с момента эскалации стали 125 мирных граждан. В их числе — четверо детей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Цуканов М.В

«За 99 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получил 573 мирных жителя, в то числе 46 детей», — добавили в представительстве.

Таковы данные за период с 17 февраля по 26 мая 2022 года.

Кроме того, за три месяца в результате обстрелов было повреждено 3633 жилых домостроений, 767 объектов гражданской инфраструктуры, включая 49 медицинских учреждений, 134 образовательных учреждения, 226 объектов социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 331 объект электро-, водо- и газоснабжения.

«За 99 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3274 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2980», — говорится в сообщении представительства в соцсети.

Всего со стороны украинской армии было выпущено 30 412 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4969 ракет РСЗО БМ-21 «Град».