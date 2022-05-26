Москва, , 11:02 — REGNUM Российская народная база данных о пленных, убитых и пропавших без вести военнослужащих ВСУ появилась в сети интернет. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Запущенный 26 мая портал https://wartears.org собирает и публикует информацию об убитых и находящихся в плену военнослужащих ВСУ, нацгвардии или теробороны, для того, чтобы родственники могли получить о них информацию.

Также организаторы проекта отмечают, что с самого начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины многие сетовали на отсутствие публичной базы данных пленных, убитых или пропавших военных ВСУ. При этом они указали, что проект был бы невозможен без помощи волонтёров и выразили им свою благодарность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки силы Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили 47 украинских националистов.