Донецк, 26 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Новая атака зафиксирована в 9:25 с украинских позиций в Дылеевке. По Доломитному выпущено семь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике.