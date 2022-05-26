Кишинёв, , 11:01 — REGNUM Уголовное дело, которое завели в отношении экс-президента Молдавии Игоря Додона, является «абсолютно политическим», и он невиновен. Об этом 26 мая заявил журналистам адвокат политика Максим Лебединский перед началом судебного заседания.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правосудие не осуществляется по заказу политики. Если это не понимают прокуроры, мы докажем это в суде», — сказал Лебединский.

Он добавил, что Додону не разрешили выступить перед журналистами, что является нарушением. Юрист также опроверг сообщения, будто при обыске у экс-президента нашли крупные суммы денег.

Лебединский подчеркнул, что статью «Измена родине» Додону предъявили только для усиления резонанса дела.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии запросила для экс-президента арест на 30 суток. Запрос рассмотрят сегодня, 26 мая, в суде. Политик был задержан 24 мая на 72 часа. Кроме обвинений в «измене родине», ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» и «незаконном обогащении».

Читайте ранее в этом сюжете: Сторонники Додона вышли на акцию протеста возле суда в Кишинёве