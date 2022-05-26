Кишинёв, 26 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Уголовное дело, которое завели в отношении экс-президента Молдавии Игоря Додона, является «абсолютно политическим», и он невиновен. Об этом 26 мая заявил журналистам адвокат политика Максим Лебединский перед началом судебного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Правосудие не осуществляется по заказу политики. Если это не понимают прокуроры, мы докажем это в суде», — сказал Лебединский.

Он добавил, что Додону не разрешили выступить перед журналистами, что является нарушением. Юрист также опроверг сообщения, будто при обыске у экс-президента нашли крупные суммы денег.

Лебединский подчеркнул, что статью «Измена родине» Додону предъявили только для усиления резонанса дела.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии запросила для экс-президента арест на 30 суток. Запрос рассмотрят сегодня, 26 мая, в суде. Политик был задержан 24 мая на 72 часа. Кроме обвинений в «измене родине», ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» и «незаконном обогащении».