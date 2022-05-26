Берлин, 26 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Европейский союз может прийти к согласию по эмбарго на российскую нефть, решение всё ещё возможно. Об этом 26 мая заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Sandro Halank Роберт Хабек

«Разумеется, это возможно. Проблемы очевидны — в разных странах разные ситуации с энергоснабжением», — сказал Хабек.

По его словам, все страны ЕС должны сохранять сплоченность и прикладывать усилия, чтобы сократить зависимость от российской нефти. Это касается и Венгрии, добавил он.

Хабек напомнил, что 30–31 мая пройдёт внеочередной саммит ЕС, и время, оставшееся до этого мероприятия — это «временной коридор, когда станет понятно, будет ли решение или нужно думать над другими инструментами».

Напомним, предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет антироссийских санкций включает проект нефтяного эмбарго. Против этого выступает Венгрия.

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