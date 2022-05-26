Москва, , 11:07 — REGNUM Сегодня, 26 мая, исполняется 15 лет, как в России отмечают День предпринимателя. Этот профессиональный праздник был учрежден президентом РФ 21 октября 2007 года с целью привлечь внимание к вопросам развития экономики, проблемам бизнеса, включая малый и средний. Корпорация МСП отмечает его в этом году под девизом «Каждый день — День предпринимателя».

Малый бизнес Agency-kaluga

Сегодня с самого утра Корпорация МСП проводит мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику представителей бизнеса. В 12:00 на цифровой платформе МСП. РФ начнется онлайн-марафон «100 эффективных решений для малого бизнеса прямо сейчас». В ходе марафона эксперты будут поделятся эффективными практиками управления финансами, персоналом и проектами, работы с бухгалтерской и налоговой отчетностью, привлечением новых клиентов, конъюктурности и личной эффективности.

Корпорация МСП вместе с партнерами приготовила для предпринимателей несколько подарков, которые помогут вести бизнес. СКБ Контур предоставила бесплатный доступ к интернет-бухгалтерии «Контур. Эльба». Другой партнер Корпорации МСП, проект МТС «Твой бизнес» в День предпринимателя дарит бесплатный доступ к сервису Workzen. Это таск-трекер с индивидуальными настройками, помогающий совместно управлять проектами и задачами бизнеса, экономя рабочее время. Еще один сервис, который будет бесплатным для предпринимателей — InsideReport, он предназначен для проверки контрагентов. Его использование поможет избежать финансовых рисков и работать с партнерами, в которых можно быть уверенным.

«Мы знаем, что часто бизнесу приходится нелегко, — заявил, обращаясь к коллегам, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Предприниматели — в числе первых, кто реагирует на экономические изменения. Поэтому Корпорация МСП делает все возможное, чтобы поддержать как можно большее число предпринимателей, запустить действительно нужные каждому механизмы поддержки, подставить плечо всем, кто в этом нуждается, быть на расстоянии вытянутой руки, когда требуется наша помощь. Для нас каждый день — это день предпринимателя, 24/7 мы работаем для вас».