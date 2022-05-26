Томск, , 11:00 — REGNUM Врио губернатора Томской области Владимир Мазур поручил главам всех муниципалитетов открыть аккаунты в соцсетях до лета. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областной администрации.

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Мазур отметил, что «многие руководители до сих пор едут по привычной колее»: «Ответы на запросы граждан в месячный срок, бесконечная переписка с людьми, редкие часы личных приёмов».

«Давайте уже заканчивать с этой бюрократией. ХХI век на дворе, мир изменился, люди всё чаще черпают информацию из интернета, из социальных сетей», — заявил он.

По словам Мазура, он получает множество обращений на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все уровни публичной власти должны быть для людей не небожителями, а удобным и понятным сервисом», — подытожил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Мазура временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.

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