Краснодар, 26 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Цены на сахар на предприятиях розничной торговли Краснодарского края стабилизированы — поставки идут бесперебойно, средняя цена за килограмм составляет 75 рублей. При этом зафиксирован рост цен на подсолнечное масло. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе администрации края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масло растительное

«Под контролем находятся все социально значимые товары. В случае повышения стоимости на какой-либо продукт, анализируется образование цены, начиная с закупки», — сообщил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный.

По данным департамента, в регионе фиксируется незначительный рост цен на подсолнечное масло — причина в увеличении стоимости сырья, тары, логистики. При этом дефицит подсолнечного масла, утверждает глава департамента потребительской сферы, исключён.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале–марте в Краснодарском крае, как и в ряде других российских регионов, наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Ряд предприятий воспользовались этим и повысили цены. В частности, в отношении двух сахарных заводов были возбуждены административные дела.