Ижевск, 26 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали гражданина Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере»). Мужчина помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

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Подозреваемого задержали около подъезда одного из домов по улицу Дзержинского в Ижевске. При личном досмотре в кармане одежды 29-летнего мужчины обнаружили 17 свертков с наркотическим средством. При обследовании подъезда дома, около которого задержали злоумышленника, полицейские обнаружили в распределительном щите на лестничной площадке еще один сверток с подобным наркотическим средством.

Установлено, что задержанный является закладчиком наркотиков интернет-магазина. В Ижевске он проживал в арендованных посуточно квартирах. При обыске жилья на улице Советской полицейские обнаружили денежные средства в размере 400 тыс. рублей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летняя жительница Ижевска приобрела через интернет для личного потребления наркотическое средство в крупном размере, планируя его забрать из тайника в Устиновском районе города. После того, как она спрятала сверток с запрещенным веществом в карман, девушку задержали правоохранители.

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