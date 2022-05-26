Париж, 26 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции за сутки от COVID-19 умерли 47 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В больницах Франции находятся 16 133 пациента, в том числе 584 человека, которые поступили в больницы за последние сутки. 1043 пациента находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Органы здравоохранения Франции рекомендуют сделать бустерную вакцину осенью всем жителям, входящим в группу риска, включая на этот раз тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Люди в возрасте 60 лет и с ослабленным иммунитетом смогут получить вторую бустерную дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн встретится с правительством утром 26 мая, чтобы «определить дорожные карты» и наметить работу будущего правительства Франции.

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