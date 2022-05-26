Клинцы, Брянская область, , 11:00 — REGNUM За хищение свыше пяти миллионов рублей у обманутых граждан осуждена бывшая сотрудница банка в Клинцах Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд Sledcom.ru

Женщина уговаривала клиентов банка доверить ей свои сбережения для выгодных инвестиций. Она уверяла, что знает особые условия, недоступные рядовым вкладчикам, знакома с высокопоставленными должностными лицами, подделывала финансовые документы. С 2017 по 2020 годы она ввела в заблуждение шестерых человек, при этом злоумышленница уволилась из банка ещё в 2018 году.

Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объёме.

Приговор ещё не вступил в законную силу.