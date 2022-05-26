Москва, 26 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Курс российского рубля замедлил падение после решения Банка России снизить ключевую ставку до 11%. Об этом 26 мая свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

ИА REGNUM Рубль

В ходе торгов на Мосбирже доллар прибавил 1,66 рубля и достиг 60,99 рубля, евро — 2,55 рубля, подорожав до 63,18 рубля.

Курс рубля начал падать 25 мая на фоне анонса внепланового заседания ЦБ по снижению ключевой ставки. Также накануне прозвучали заявления о нестабильной ситуации на рынке валют.