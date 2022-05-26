Москва, 26 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Стабилизация валютного курса и потребительских настроений говорят о том, что риски нового роста ключевой ставки ЦБ РФ крайне малы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила преподаватель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Елена Зеленева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Банк России 25 мая 2022 года опубликовал информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», где сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения до 11,5%, что означает возвращение уровня ожиданий населения относительно роста цен к уровню мая 2021 года, — сказала Зеленева. — Инфляционные ожидания — важный фактор инфляции в России. Соответственно, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса позволяет сделать вывод о будущем снижении уровня инфляции, на которую ЦБ РФ воздействует инструментами денежно-кредитной политики, основным из которых является ключевая ставка».

Кроме того, она уточнила, что ввиду стабилизации валютного курса и потребительских настроений риски очередного повышения ключевой ставки очень малы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Петр Щербаченко объяснил, какими причинами может быть обусловлено снижение ключевой ставки.