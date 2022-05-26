Калуга, 26 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании президиума Государственного совета, которое провел президент России Владимир Путин 25 мая в Москве.

Kremlin.ru Заседание президиума Государственного совета 26.05.2022 в Москве

В совещании участвовали: заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, иинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, губернатор Калужской области Владислав Шапша, главы Новгородской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей г. Москвы» Наталья Карпович.

Тема заседания — социальная поддержка граждан. Глава государства подчеркнул, что рост благосостояния и качества жизни граждан является неизменным приоритетом. Он предложил с 1 июня этого года на 10 процентов увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров. С учетом того, что с 1 января они уже были проиндексированы на 8,6 процента, прирост к уровню прошлого года составит 19,5 процента, что выше уровня инфляции. Президент также отметил, что с 1 июня этого года на десять процентов вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

В числе ключевых направлений работы в рамках социальной поддержки граждан глава государства назвал систему социального контракта.

Kremlin.ru Заседание президиума Государственного совета 26.05.2022 в Москве

По данным Антона Котякова, по поручению президента России с 2021 года социальный контракт реализуется во всех субъектах страны: «За минувший 2021 год мы заключили 282 тысячи контрактов, которые охватили 980 тысяч наших граждан. И хочу сказать, что более половины из них смогли добиться долгосрочного изменения своего материального положения, то есть 52,5 процента получателей зафиксировали увеличение доходов после завершения именно соцконтракта».

Выступление Владислава Шапши также затронуло эту тему. Он отметил, что в последние годы федеральная и региональная поддержка, объём выплат и пособий на детей существенно увеличились (в Калужской области за последние два года расходы регионального бюджета на эти цели выросли почти в два раза — до двух миллиардов рублей), сформировав позитивные демографические тенденции, очень важным ресурсом стала возможность обеспечить себя самостоятельно.

«Спрос на эту поддержку очень высок, и, чтобы расширить возможности для самообеспечения, просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность повышения на 100 тысяч рублей верхней границы выплат по двум направлениям: на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — предусмотреть выделение до 350 тысяч рублей — и на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей», — внес предложение губернатор Калужской области.

Kremlin.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Татьяна Голикова отметила, что в рамках подготовки к заседанию, инициатива, озвученная Владиславом Шапшой, была рассмотрена на встрече с губернаторами и обсуждена с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Заместитель председателя правительства РФ заверила в готовности увеличить дополнительные финансовые ресурсы на то, чтобы изменить нормативы в рамках социального контракта по индивидуальному предпринимательству и ведению личного подсобного хозяйства.

Президент России Владимир Путин и президиум Госсовета поддержали увеличение выплат по социальным контрактам.