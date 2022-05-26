Владивосток, 26 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило регионам РФ более 3,5 млрд рублей на грантовую поддержку туристических проектов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает телеграм-канал полпредства ДФО.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы

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Более 1,2 млрд рублей пойдет на развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание туристских маршрутов с навигацией, установку информационных центров для туристов. На это финансирование может рассчитывать 21 регион, среди которых и Сахалинская область.

Более 1,5 млрд рублей предусмотрено на создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров.

В числе 22-регионов получателей: Сахалин, Приморский края, Камчатка.

Ещё около 700 млн рублей будет направлено на создание новых кемпингов и автокемпингов. Средства получит камчатский турбизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае будут развивать сеть туристических маршрутов — губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать варианты доступных путешествий в рамках проекта «Отдыхаем в крае».