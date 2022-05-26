Барнаул, 26 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Парламентарии Алтайского края в первом чтении приняли законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков. Подробности 26 мая сообщает телегам-канал правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Дежурные медики

Это совместная инициатива губернатора Алтайского края и фракции «Единая Россия». Депутат фракции Артем Сафонов подчеркнул, что в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» «Единая Россия» особое внимание уделяет вопросам кадровой обеспеченности системы здравоохранения региона. Законопроект направлен на привлечение и закрепление медицинских кадров.

«Нехватка кадров — одна из самых острых проблем в здравоохранении. Принятие такого законопроекта о дополнительных мерах поддержки — актуальная и давно назревшая тема. Документ – это результат совместной работы партии «Единая Россия», правительства региона и губернатора Алтайского края, однако очень важно, что инициатива о создании такого законопроекта исходила от самих врачей. Предложенные меры не только обеспечат дополнительную поддержку специалистам, но и, по нашим прогнозам, позволят привлечь в отрасль больше тысячи молодых медработников в ближайшие три года», — отметил депутат.

В законопроекте прописаны категории медработников, которые будут получать выплаты — среди них впервые устроившиеся в медучреждения врачи-терапевты и педиатры, фельдшеры. Доплаты также предусмотрены для наставников, специалистов, работающих в межрайонных медицинских организациях по узким специальностям. На эти цели в бюджете края на ближайшие три года предусмотрено около 1,5 млрд рублей.

«Для молодежи главными мотивирующими факторами являются не только заработная плата, но и чувство защищенности, в том числе юридической, а также развитие в профессии. В этой части министерством принято решение об усилении и развитии системы наставничества», — сказал Артем Сафонов.

Депутаты намерены провести обсуждение с медицинским сообществом, чтобы дополнить законопроект и уточнить отдельные моменты. Второе чтение законопроекта запланировано на сессию АКЗС в июне. В случае принятия закона меры поддержки начнут действовать уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Алтайском крае «некому лечить, некому учить», в августе 2018 года сообщил президенту России Владимиру Путину тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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В ноябре 2019 года о невыносимых условиях труда, несправедливом распределении заработной платы, а также унижениях и издевательствах со стороны главного врача заявили доктора и медсестры Топчихинской ЦРБ.

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В марте 2022 года оказалась, что из-за катастрофической нехватки преподавателей студенты Барнаульского медицинского колледжа не получили даже элементарных навыков — делать инъекции.

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