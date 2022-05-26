Екатеринбург, 26 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На Средний Урал поступила очередная партия клещей-энтомофагов. На этот раз клещей привезли из Голландии, сообщили журналистам в свердловском Управлении Россельхознадзора.

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Партия клещей прибыла на грузовой комплекс аэропорта «Кольцово». Груз доставили из Москвы. Отметим, клещи-энтомофаги помогают в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая поставка клещей в регион состоялась в мае текущего года. Тогда было завезено 75 тысяч клещей.