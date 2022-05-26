Новосибирск, , 10:53 — REGNUM В Новосибирской области на сессии Заксобрания сегодня, 26 мая, сменился руководитель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Комитет возглавил депутат Валерий Ильенко («Единая Россия»).

Законодательное Собрание Новосибирской области Zsnso.ru

«В первой половине заседания сессии была принята отставка Майиса Мамедова («Единая Россия»)с поста председателя транспортного комитета», — уточнили «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

При этом Валерий Ильенко сложил с себя полномочия вице-спикера.