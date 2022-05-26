Новосибирск, 26 мая 2022, 10:53 — REGNUM В Новосибирской области на сессии Заксобрания сегодня, 26 мая, сменился руководитель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Комитет возглавил депутат Валерий Ильенко («Единая Россия»).

Законодательное Собрание Новосибирской области
Законодательное Собрание Новосибирской области
Zsnso.ru

«В первой половине заседания сессии была принята отставка Майиса Мамедова («Единая Россия»)с поста председателя транспортного комитета», уточнили «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

При этом Валерий Ильенко сложил с себя полномочия вице-спикера.