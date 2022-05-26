Москва, 26 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, Совет директоров Центрального банка России принял решение с 27 мая снизить ключевую ставку на 300 базовых пунктов, до 11% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Решение принято в связи с тем, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Годовая инфляция в апреле замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза ЦБ

Отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Следующее заседание Совета директоров ЦБ запланировано на 10 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозировали, что ЦБ РФ понизит ключевую ставку на 2 процентных пункта до 12%.

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