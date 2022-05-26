Рим, , 10:51 — REGNUM Утром 26 мая экс-премьер-министр Италии, бывший секретарь Христианско-демократической партии (ХДП) Чириако де Мита умер в возрасте 94 лет в своем родном городке Нуско, расположенном на юге страны. Об этом 26 мая сообщает газета la Repubblica со ссылкой на заместителя мэра Нуско Вальтера Виджиланте.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бывший премьер-министр и секретарь округа Колумбия Чириако де Мита скончался сегодня утром, в 7 часов утра, в доме престарелых Вилла-деи-Пини в Авеллино», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в феврале 2022 года бывшему политику сделали операцию после перелома бедренной кости, который он получил в результате падения дома.

Отметим, Чириако де Мита занимал пост премьер-министра Италии в период с 1988 по 1989 год и в тот период он также был секретарем христианских демократов. До этого занимал разные министерские должности в правительстве Италии. В 2014 году был избран мэром родного города Нуско и находился на этом посту до своей кончины.