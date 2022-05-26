Рим, 26 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Утром 26 мая экс-премьер-министр Италии, бывший секретарь Христианско-демократической партии (ХДП) Чириако де Мита умер в возрасте 94 лет в своем родном городке Нуско, расположенном на юге страны. Об этом 26 мая сообщает газета la Repubblica со ссылкой на заместителя мэра Нуско Вальтера Виджиланте.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

«Бывший премьер-министр и секретарь округа Колумбия Чириако де Мита скончался сегодня утром, в 7 часов утра, в доме престарелых Вилла-деи-Пини в Авеллино», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в феврале 2022 года бывшему политику сделали операцию после перелома бедренной кости, который он получил в результате падения дома.

Отметим, Чириако де Мита занимал пост премьер-министра Италии в период с 1988 по 1989 год и в тот период он также был секретарем христианских демократов. До этого занимал разные министерские должности в правительстве Италии. В 2014 году был избран мэром родного города Нуско и находился на этом посту до своей кончины.