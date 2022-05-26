Ярославль, , 11:06 — REGNUM В Ярославской области экс-сотрудника судостроительного завода осудили за оказание «помощи» в заключении контрактов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Суд

По версии следствия обвиняемый, работая в должности руководителя одного из структурных подразделений на судостроительном заводе, обеспечил заключение договоров, общей суммой 500 тысяч рублей, на поставку оборудования без проведения конкурса. За это он получил от «победителя» вознаграждение в размере 10 процентов от стоимости контракта.

Судили мужчину сразу по двум статьям — за незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего и за использование своего служебного положения. По итогу разбирательства суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.