Кишинёв, , 10:50 — REGNUM Партия социалистов Молдавии 26 мая вывела сторонников на акцию протеста возле здания суда в Кишинёве. Об этом сообщает РИА Новости.

Протесты в Кишиневе Партия Социалистов Республики Молдова

По данным журналистов, в это время в суде рассматривают дело экс-президента республики, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона. Его уже доставили под конвоем. Участники акции требуют его освобождения.

Сообщается, что активисты пришли к зданию суда с плакатами «Нет беспределу!», «Додон, мы с тобой!», «Додон — наш президент!», «Мы не сдаёмся». Они также требуют отставки президента Молдавии Майи Санду. Сторонники Додона заявляют, что дело якобы политически мотивировано и является давлением на оппозицию.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Политика задержали на 72 часа. Ему предъявили обвинение в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине». Экс-президент назвал это дело «надуманным», а обвинения «ложными».

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