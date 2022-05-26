Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга планирует регулировать выступления уличных музыкантов и артистов. Соответствующий региональный законопроект поступил на антикоррупционную экспертизу.

Уличные музыканты © ИА REGNUM

Согласно содержанию документа, исполнители должны согласовывать свои выступления с исполнительной властью. При этом сам Смольный будет определять процедуру согласования.

Участки для выступлений разделят на два типа. Первые включают места, где не допускается использование устройств с звукоусилением суммарной мощностью более 1 кВт и игра на ударных инструментах при наличии жилой застройки. Второй тип подразумевает места, где это допускается.

Если на территории уже проводятся ранее согласованное выступление, мероприятие, которое входит в общегородской план, а также спортивные и публичные события, то проведение выступления уличных музыкантов не допускается.

За нарушение регламента выступления или за действия без согласования с исполнительной властью нарушители могут получить предупреждение или штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 30 до 40 тыс. рублей, а для юрлиц может дойти до 200 тыс. рублей.

Отметим, что Смольный ранее регулировал уличные выступления в рамках антиковидных ограничений.

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