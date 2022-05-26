Москва, , 10:50 — REGNUM Ситуация в российской экономике стабилизируется, рубль укрепляется, а инфляционные ожидания будут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Инфляция Pixabay.com

«Сейчас очень активно укрепляется рубль. Также ситуация в целом стабилизируется. Уходят панические настроения граждан, которые скупали оптом товары, забирали наличность со счетов, — сказал Ермилова. — Скорее всего, далее тоже будет наблюдаться относительно стабильная ситуация и инфляционные ожидания будут снижаться. Как будет развиваться ситуация осенью, зависит от геополитической ситуации. Пока ускорения инфляции не ожидается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, долго ли в РФ продлится период сильного рубля.

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