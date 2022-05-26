Пекин, 26 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Китай планирует в мае принять почти всю нефть, которая поставляется по российскому трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Об этом 26 мая пишет Bloomberg.

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«Китай в этом месяце намерен принять почти все загрузки сорта ВСТО, который часто идёт в такие страны, как Республика Корея и Япония, благодаря близкому расстоянию и простой логистике», — говорится в статье.

Отмечается, что для транспортировки нефти начали использоваться небольшие суда с их последующей перегрузкой. Это связано с сокращением числа судовладельцев, готовых обслуживать российские грузы.

При этом нефть, продающаяся со скидкой к мировым эталонам, привлекает крупнейших потребителей, таких, как Китай и Индия.

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