Севастополь, , 10:48 — REGNUM Ещё 24 пациента доставлены в ковидные стационары Севастополя, данные на 26 мая опубликовал департамент здравоохранения города. Сутками ранее сообщалось о госпитализации 30 новых пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны за сутки 27 пациентов, в больницах проходят лечений 174 пациента, свободно 13 коек для лечения пациентов скоронавирусной инфекцией.

На утро 26 мая в Воронеже зарегистрировано новых 33 новых случая заболевания COVID-19 — на три случая больше, чем накануне. Скончался ещё один пациент, ему было 78 лет.

С начала пандемии в Севастополе подтвердилось 84 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией, справились с заболеванием 81 616 человек, скончались 2 358 пациентов.