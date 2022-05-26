Екатеринбург, 26 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое подростков сбежали от родителей. Детей передали органам опеки, а их родителей лишили родительских прав, сообщили журналистам в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

02.fssprus.ru Судебный пристав

Родители должны были передать детей управлению социальной политики, но не сделали этого. Забеспокоилось о судьбе подростков учителя. По их словам, дети плохо выглядели и «бомжевали». Родителям было неизвестно об их местонахождении даже ночью.

Родителей по решению суда лишили родительских прав. Приставы ознакомили их с постановлением, а затем при участии инспектора по делам несовершеннолетних и специалистов органов опеки и попечительства передали подростков государственному учреждению, где их обеспечат всем необходимым.