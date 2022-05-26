Донецк, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки силы ДНР уничтожили 47 украинских националистов. Об этом 26 мая сообщает Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки группировка войск ДНР уничтожила 47 украинских националистов, а также нанесла противнику потери в военной технике. В частности, уничтожены 152-мм САУ «Акация», два танка, три БМД, а также полевой склад с боеприпасами.

Также военнослужащие ДНР уничтожили 152-мм буксируемую пушку-гаубицу «Мста-Б», три БМП и один танк.