Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Актёр Хейден Кристенсен хотел бы сыграть в проекте, посвящённому его герою Дарту Вейдеру. Об этом 26 мая пишет «Канобу».

Хейден Кристенсен в роли Энакина Скайуокера (Дарт Вейдер) Цитата из х/ф «Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов». Реж. Джордж Лукас.2005 год

«Я думаю, что этот персонаж находит отклик в нашей культуре на очень глубоком уровне, и, безусловно, там есть ещё что исследовать», — считает актёр. «Я бы хотел продолжить своё путешествие с ним», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Хейден Кристенсен вернулся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби». Премьера шоу состоится 27 мая 2022 года на платформе Disney Plus.

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