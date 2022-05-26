Сеул, 26 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Ожидается, что к 2030 году трудоспособное население Южной Кореи сократится на 35% на фоне низкой рождаемости и быстрого старения общества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Пожилая женщина

Согласно опубликованным данным, к 2050 году численность трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет достигнет 24,19 млн человек, что на 13,19 млн человек меньше, чем в 2020 году.

В 2020 году на долю трудоспособного населения страны приходилось 72,1% от общей численности населения, однако к 2050 году показатель сократится до 51,1%.

Ожидается, что сокращение коснется 16 из 17 городов и провинций страны, за исключением административного города Сэджон, где численность трудоспособного населения увеличится на 48,1%.

Если в 2020 году на 100 трудоспособных жителей страны приходилось 38,7 неработающих по возрасту, состоянию здоровья и другим причинам, то в 2050 году их станет 95,8.

Кроме того, в 13 из 17 городов и провинций ожидается сокращение населения. Количество людей в возрасте старше 65 лет вырастет с 8 млн в 2020 году до 19 млн в 2050 году. То есть, их доля составит 40,1% населения.