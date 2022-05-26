Барнаул, 26 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 26 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 459 человек, +64 за сутки) выздоровели 258 868 человек (+85 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погибли 8639 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За сутки зарегистрировано два новых смертельных случая. Проходят лечение 952 (-23 за сутки). Число тестирований сократилось с 5792 до 4242 (+1550 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 890 (+4 за сутки) и 218 127 (+58 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 61 (+5 за сутки). Из них 23 подключены к аппарату ИВЛ (-3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 41 034 зараженных коронавирусом среди детей (+11 за сутки).

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