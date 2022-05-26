Париж, 26 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн встретится с правительством утром 26 мая, чтобы «определить дорожные карты» и наметить работу будущего правительства Франции, сообщает Le Figaro.

gouvernement.fr Премьер-министром Франции Элизабет Борн

Премьер-министр намерен продвигаться вперед по приоритетам, установленным президентом Эммануэлем Макроном на первом заседании совета министров.

Элизабет Борн решила организовать эту первую рабочую встречу, чтобы установить дорожные карты для всех министров.

Эммануэль Макрон напомнил во время заседания совета министров о своих «приоритетах» — образовании, здравоохранении, экологии и покупательной способности.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции объявило о поставке «компьютерного оборудования» на Украину.

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