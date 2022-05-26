Донецк, , 10:43 — REGNUM Старания киевского режима навязать на Украине чуждые украинскому народу ценности и идеи не увенчались успехом. Об этом можно судить по массовости шествия «Бессмертного полка» на освобождённых землях страны, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, теперь граждане на освобождённых территориях получили возможность «наконец, быть самими собой», когда «никто ничего не запрещает то, что близко сердцу».

«То есть, это не что-то искусственное и навязанное извне, как долгие годы пыталась реализовать Украина, когда навязывались чуждые ценности, когда навязывались чужие праздники, чужие герои, — пояснил в беседе с РИА Новости Пушилин. — Это всё напускное, даже за восемь лет промывки мозгов не получилось это искусственное вбить в головы людей».

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Глава ДНР отметил, что «сейчас не нужно было делать ничего, нужно было дать возможность людям отметить тот праздник, который они считают своим, со своими символами, с которыми они себя ассоциируют, с этим праздником и со своими героями».

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи людей отпраздновали День Победы в городах Украины, освобождённых от украинских боевиков. «Бессмертный полк» 9 мая впервые прошёл в Херсоне. Также к празднованию присоединились жители в Энергодаре, Мелитополе, Скадовске, Мариуполе.