Москва, , 10:43 — REGNUM Новые данные о вопиющих фактах бесчеловечного отношения киевского режима к мирному населению запросит Следственный комитет РФ у Минобороны России. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба российского СК.

Эмблема СК РФ

«Следственный комитет России запросит в Министерстве обороны Российской Федерации новые данные о вопиющих фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению и использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в поликлинике № 3 Краматорска и на территории городской больницы № 1 Лисичанска в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия ВСУ.

Кроме того, отмечается, что в Славянске на территориях противотуберкулезного диспансера и центральной городской больницы ВСУ также были оборудованы огневые позиции и размещены артиллерия и реактивные системы залпового огня.

При этом добавляется, что в здании одесского онкологического диспансера киевскими боевиками, которые выгнали оттуда всех пациентов, включая тяжелобольных, был оборудован опорный пункт.

Помимо этого, указывается, что такие факты являются очередной демонстрацией полного пренебрежения украинскими нацистами общепризнанными нормами морали и международного гуманитарного права.

«Полученные сведения будут зафиксированы следователями СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Народноя милиции (НМ) Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что НМ ЛНР пытается сберечь украинских солдат, поэтому проводит агитационную работу.