Москва, 26 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. По иску Минпромторга России судья арбитражного суда Москвы Федоточкин взыскал более 13,7 млн рублей с федерального казённого предприятия «Тамбовский пороховой завод». Сумма фигурировала в споре как неустойка по госконтракту от 2020 года. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объёме в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск к заводу был подан на сумму 19 698 133 рубля 33 копейки в середине апреля 2022 года. Суд удовлетворил претензии лишь частично — на 13 788 693 рубля 33 копейки.

Пока обнародована только результативная часть вердикта. Детали ещё не сообщались.

Между тем завод из Котовска, подконтрольный этому же министерству, не в первый раз выступает ответчиком в финансовых спорах. Ранее Минпромторг РФ и завод выступали соответчиками по искам поставщика газа, который был вынужден взыскивать долги через суд. 20 июня 2022 года суд рассмотрит очередную претензию ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» — на сумму более 28,6 млн рублей.