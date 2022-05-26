Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по решению губернатора приостанавливается требование по использованию гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба городского правительства. Использование масок с 27 мая будет носить рекомендательный характер.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы в масках выходят из метро

Постановление об отмене этого антиковидного ограничения подписал губернатор города Александр Беглов. Такое решение связано с улучшением эпидобстановки в Петербурге.

«Губернатором Санкт-Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении.

Также в Петербурге отменяются ограничения на количество участников массовых мероприятий. Теперь посетить их сможет неограниченное количество человек.

«На основании предписания Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (2000 человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий», — сказано в сообщении.

Все остальные ограничения продлеваются в Петербурге до 1 июля 2022 года.