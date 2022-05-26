Тюмень, 26 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году на поддержку экономики из регионального бюджета направлено более 21 млрд рублей. Об этом заявил тюменский губернатор Александр Моор во время своего отчёта в областном парламенте 26 мая.

Информационный центр правительства Тюменской области Меры поддержки экономики Тюменской области в 2021 году

Из них 15,7 млрд рублей — это налоговые льготы, 4,8 млрд на поддержку сельхозпроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса, 700 тыс. рублей — госгарантии по инфраструктурному займу на жилищное строительство.

«В 2022 мы вновь переживаем период экономической турбулентности, проходить который нам помогают результаты и достижения 2021 года. Они стали прочным фундаментом для обеспечения стабильности и устойчивости к новым вызовам и внешним шокам экономики нашего региона и социальной сферы», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Тюменской области количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло на 12% по сравнению с 2020 годом.