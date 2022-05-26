Калуга, 26 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президиум Госсовета по социальной политике поддержали увеличение выплат по социальным контрактам, сообщил 26 мая в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши «ВКонтакте» Выступление калужского губернатора Владислава Шапши на заседании президиума Госсовета по социальной политике

«В докладе главе государства на президиуме Госсовета предложил увеличить на 100 000 рублей верхнюю границу выплат по соцконтракту по двум направлениям: для индивидуальных предпринимателей — до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Это сделает социальный контракт ещё более эффективным инструментом поддержки. И поможем сотням тысяч российских семей с небольшими доходами трудиться и иметь стабильный заработок. Предложение одобрено. Президент поручил правительству совместно с регионами подготовить план реализации предложений по итогам Госсовета» — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании президиума Госсовета по социальной политике 25 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня 2022 года прожиточный минимум в РФ и пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%, а с 1 июля настолько же увеличится минимальный размер оплаты труда.