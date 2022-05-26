Бишкек, , 10:40 — REGNUM Западные санкции направлены не только против России и Белоруссии, но и на разрушение евразийской интеграции в целом. Об этом 26 мая заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко на Евразийском экономическом форуме, который проходит Бишкеке.

Игорь Петришенко Siralex95

По его словам, на Западе прекрасно понимают, что вместе страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) кратно сильнее. Поэтому их санкционный удар нацелен не только на Россию и Белоруссию.

«Действия Запада направлены и на разрушение евразийской интеграции», — сказал Петришенко.

Он добавил, что эффективная работа по противодействию западным санкциям ведётся Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства.

Также вице-премьер Белоруссии считает одними из приоритетных вопросы импортозамещения.