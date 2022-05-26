Пермь, 26 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Пермском крае ждут решения правительства России о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» федерального значения. Вопрос должен решится во втором квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

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Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов отметил, что создание такой площадки для размещения промышленных предприятий и транспортно-логистического хаба позволит дополнительно стимулировать производство Пермского края и создать благоприятные условия для бизнеса.

Согласно проекту, площадь ОЭЗ составит около 350 га. Она будет включать три участка в Перми и Пермском районе. Их основами станут предприятия машиностроения, центр по обработке данных, а также судостроительный завод «Кама», где уже реализуются крупные всероссийские проекты.

Предполагается, что создание данной промышленно-производственной зоны позволит привлечь дополнительно 34 млрд инвестиций в развитие промышленного потенциала Пермского края, а также создать около 2 тыс. новых рабочих мест. Соглашение о сотрудничестве уже заключено с пятью промышленными предприятиями-резидентами.