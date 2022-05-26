Москва, 26 мая 2022, 10:50 — REGNUM Производство стали уменьшится в России, отрасль будет терпеть убытки в условиях текущего налогообложения и курса рубля, полагают металлурги. Об этом они предупредили правительство, сообщает 26 мая РБК.

Выплавка стали
Выплавка стали
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Исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин рассказал, что предупредил правительство об убытках отрасли и сокращении производства. Металлурги хотят снижения налогов и ослабления рубля, отметил он, но не уточнил, в какой форме это донесли до властей.

Ассоциация, объединяющая крупнейшие отечественные компании чёрной металлургии («Северсталь», ММК, НЛМК, Evraz), на этой неделе отправила соответствующие письма в профильные ведомства, рассказал изданию источник в одной из компаний.

«Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны», — говорится в публикации.

По словам Сентюрина, ряд предприятий уже столкнулись с убытками и были вынуждены сократить производство. Некоторым компаниям, если меры не будут приняты как можно скорее, придётся сокращать персонал.

«Русская сталь» располагает данными о резком ухудшении размещения заказов на закупку стали на внутреннем рынке. Из-за введённых Западом санкций многие металлурги перенаправляют продукцию в Китай и другие страны Азии, но там просят скидки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в связи с началом российской военной спецоперации на Украине Европейский союз запретил импортировать из России многие наименования стальной продукции.

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