Омск, 26 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смертельного пожара возбуждено в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, погибли двое детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло 26 мая в многоквартирном доме на улице 4-й Амурский проезд. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, в квартире находились двое детей — годовалый и трёхлетний. При пожаре они погибли.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы и иные следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 11 новорождённых погибли в результате пожара в больнице в городе Тивауан на западе Сенегала.

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