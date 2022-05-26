Владивосток, , 10:36 — REGNUM В Приморье с 1 июня размер МРОТ вырастет с 13 890 до 15 279 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На 10% вырастет и размер прожиточного минимума на душу населения — с 15 058 до 16 564 рублей.

«С учетом величины прожиточного минимума рассчитывается размер пособий и социальных выплат для льготных категорий населения. То есть теперь, исходя из того, что размер прожиточного минимума на ребенка в нашем крае составит 17 628 рублей (был 16 025), вырастет и размер выплат на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Ряд других выплат будут рассчитываться также исходя из увеличенного размера прожиточного минимума», — пояснили специалисты.

Так, с 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума в Приморье составит: на душу населения — 16 564 рубля, для трудоспособного населения — 18 054 рубля (был 16 413), для пенсионеров – 14 245 рублей (был 12 950), для детей 17 628 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, о котором на заседании Госсовета по социальным вопросом объявил президент РФ Владимир Путин, коснется практически всех жителей Камчатки.