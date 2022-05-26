Кемерово, 26 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1114 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 84 новых носителя коронавируса. За это же время 132 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 163 985 случаев заражения коронавирусом, 160 494 человека выписаны с выздоровлением, 2377 пациентов скончались.