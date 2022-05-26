Молдавия, , 10:32 — REGNUM В суд для принятия решения об избрании меры пресечения доставили бывшего президента Молдавии Игоря Додона. Об этом 26 мая сообщает местный портал Unimedia.info.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе судебного заседания будет рассматриваться ходатайство молдавской генпрокуратуры о помещении Додона под домашний арест сроком до 30 суток.

При этом бывшего молдавского президента обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса республики, включая измену родине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что после того, как он покинул парламент, отказавшись от депутатской неприкосновенности в октябре 2021 года, его предупреждали, что не стоит вступать в противостояние с властями.