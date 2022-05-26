Москва, , 10:30 — REGNUM Санкции, введенные странами Европейского союза в отношении РФ, были ожидаемы, и российские власти успели к ним подготовиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для Европы Россия является практически незаменимым поставщиком продовольствия и энергоресурсов в связи с чем полный отказ от закупок невозможен, соответственно невозможно полностью исключить Россию из глобальной экономики. Кроме того, санкции были ожидаемы, и российские власти уже подготовились к их введению», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил, что власти РФ смогли оперативно отреагировать на введённые санкции и стабилизировать валютный курс.

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