Москва, 26 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Санкции, введенные странами Европейского союза в отношении РФ, были ожидаемы, и российские власти успели к ним подготовиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Для Европы Россия является практически незаменимым поставщиком продовольствия и энергоресурсов в связи с чем полный отказ от закупок невозможен, соответственно невозможно полностью исключить Россию из глобальной экономики. Кроме того, санкции были ожидаемы, и российские власти уже подготовились к их введению», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил, что власти РФ смогли оперативно отреагировать на введённые санкции и стабилизировать валютный курс.