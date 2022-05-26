Кишинёв, , 10:30 — REGNUM Экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона 26 мая доставили в суд в Кишинёве для избрания меры пресечения на время следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Слушания назначены в районном суде в Чеканах. Бывшему президенту не разрешили выступить перед журналистами.

Соратники Додона к началу судебного заседания возле здания суда организовали протестный митинг. Они заявляют, что уголовное дело против Додона — это политическое преследование оппозиции.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии запросила для экс-президента арест на 30 суток. Он был задержан 24 мая на 72 часа. Политика обвиняют в «пассивной коррупции», «незаконном обогащении» и «измене родине».

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